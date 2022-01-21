21 января 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 21:17 — REGNUM



Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно делегация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесла первый с момента захвата власти в Кабуле визит в Иран. Возглавивший делегацию министр иностранных дел временного правительства Амир Хан Моттаки провел переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном и специальным представителем иранского президента по Афганистану Хасаном Каземи Коми. Сообщается, что сторонам удалось достичь договоренностей по поводу сотрудничества в сферах политики, банковской, торговли и промышленности. Помимо этого, делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Иране при посреднических усилиях Тегерана провела встречу и переговоры с Ахмадом Масудом — младшим — лидером Фронта национального сопротивления (ФНС), основной силы, противостоящей талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) .

Иран и раньше держал «руку на пульсе» в Афганистане. Один из парадоксов новейшей истории Ближнего и Среднего Востока заключался в том, что именно от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исходила идейная и другие угрозы Ирану. Поэтому он всегда в разные периоды и по-разному пытался повлиять на обстановку в этой стране, особенно в период пребывания там американских войск и их западных союзников. Контакты между представителями Ирана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировались после проведения американцами серии встреч с делегатами движения в Абу-Даби, Исламабаде и Дохе. С целью обсуждения вопроса об официальном начале мирных переговоров спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад посетил большинство стран региона, включая Пакистан, Индию, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, воздержавшись при этом от поездки в Иран. В ответ Тегеран проводил свою контригру, пытаясь оказывать влияние на переговорный процесс талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американцев с целью не столько занять, сколько отвоевать место в урегулировании афганской проблемы.

Кабул (сс) Olgamielnikiewicz

Поэтому складывается ощущение того, что в Иране предвидели ход событий и уход из Афганистана американцев, активизируя свои контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом важно отметить и то, что с религиозно-идеологической точки зрения, а также с точки зрения предпочтения политических и региональных союзников «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранские конфессиональная и правящая элиты не связаны между собой. Тем не менее восстановление власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане вкупе с режимом аятолл в Иране создает принципиально новую политическую и геополитическую ситуацию в регионе. При определенных условия и обстоятельствах между этими силами может сформироваться альянс с потенциальными вызовами как позитивного, так и негативного порядка. Не случайно президент России Владимир Путин, принимая в Кремле своего иранского коллегу Эбрахима Раиси, специально обсуждал ситуацию в Афганистане.

Дело в том, что Афганистан и сегодня является полем столкновения региональных и глобальных интересов многих государств. В то же время фактом является и то, что у разных политических сил присутствует расхождение в понимании будущего для Афганистана, что в условиях этой страны чревато угрозой взрыва и коллапса самого государства. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) далеко не однороден. Если заметная часть его лидеров придерживается умеренных взглядов, то в его рядах еще сохраняются и представители различных радикальных настроений. Возможно, именно здесь заключается шанс Ирана сыграть свою продуктивную роль в строительстве будущего Афганистана. Общность исторических корней, близость языка, культур, религии, нравов и традиций создают, по оценке экспертов, социопсихологическую базу для успешного решения Ираном задач по оказанию помощи афганскому народу в деле восстановления страны. На данном этапе борьба с общим врагом — США — способна стать основой для резкого ускорения движения Тегерана и Кабула навстречу друг другу.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

Но у Ирана есть свои четыре условия. Первое — предоставление гарантий безопасности для афганских шиитов. Второе — создание коалиционного правительства. Третье — продолжение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борьбы с отрядами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Четвертое — согласие на возвращение в страну афганских беженцев из Ирана. Негативный сценарий таков: в случае каких-либо «чрезвычайных обстоятельств» развернуть так называемый защитный зонтик над афганским шиитами и создать свободную «буферную зону» от иранской границы до Герата. Но все же нынешний Кабул и Тегеран максимально заинтересованы в прагматических отношениях, несмотря на наличие определенных разногласий. Но пока Тегеран укрепляет границу с Афганистаном, усиливая наблюдение и разведку. Так ему спокойнее.