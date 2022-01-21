Пенза, , 16:30 — REGNUM Почетным донорам России в 2022 году проиндексируют ежегодную денежную выплату. Среди жителей Пензенской области это звание носят около 4 тыс. человек, сообщает региональный минздрав.

Донор mostlimb

Для лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ежегодная денежная выплата составит 15 713,84 рублей. Выплаты произведут до 1 апреля.

Знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, безвозмездно сдавшие цельную кровь не менее 40 раз или 60 раз плазму крови. При этом все донации должны осуществляться на безвозмездной основе, пояснила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Почетные доноры для получения полагающихся выплат должны обратиться в органы социальной защиты и предоставить перечень документов, среди которых заявление, паспорт, удостоверение донора и реквизиты банковского счета.

Звание «Почетный донор России» носят более 595 тыс. жителей страны.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году размер ежегодной денежной выплаты составлял 15 109,46 рублей.

Читайте также: Более 350 активистов МГЕР стали донорами крови на новогодних праздниках