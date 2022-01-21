Москва, 21 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В случае если мировые цены на нефть будут интенсивно расти, то РФ от этого выиграет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы о росте мирового спроса на нефть, которые сделал бизнесмен Алишер Усманов.

Цветные металлы

«Рост спроса на медь как конструкционный материал, используемый в низкоуглеродной экономике, действительно обсуждается. Равно как и дефицит редкоземельных металлов, необходимых для микроэлектроники, — сказал Цыганов. — И многое другое, что необходимо для новых технологий. В этом контексте цена на медь будет расти, что приведет либо к повышению эффективности ее использования, либо к поиску новых источников, либо изменению технологий на более экономичные и использующие более распространенные материалы».

Как полагает экономист, в случае роста цен на металлы Россия выигрывает.

«РФ обладает их значительными запасами, новыми месторождениями, в том числе редкоземельных металлов — на Курилах, новое большое месторождение меди на Удокане, совместно разрабатываемый Россией с Монголией советский проект «Эрдэнет» и так далее», — сказал Цыганов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что есть и иные игроки на рынке меди, способные нарастить ее добычу.

«Например, Аргентина и Чили. Есть неэксплуатируемое месторождение в Афганистане и большие запасы медного пояса Африки, — сказал Цыганов. — Понятно, что все эти месторождения исчерпаемы, но на сегодня обсуждение будущего роста цен на медь скорее свидетельствует о необходимости модернизации предприятий по добыче и выплавке меди, а также привлечении инвестиций на разработку новых месторождений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов усомнился в том, что медь станет «новым золотом».