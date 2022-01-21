В Германии задержаны девять афганских беженцев, прятавшихся в грузовике
Берлин, 21 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Полиция Германии обнаружила девять афганских беженцев в грузовике в районе Берлина. Немецкая полиция заявила, что «их проинформировал водитель грузовика».
Petra B. Fritz
Германия
По словам источника, водитель сообщил полиции, что слышал шум в кузове грузовика, передаёт агентство «Шафакна».
В заявлении полиции говорится, что они открыли грузовик вместе с водителем и вытащили из машины всех девятерых афганцев.
Сообщается, что задержанным от 12 до 16 лет.