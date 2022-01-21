Берлин, 21 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Полиция Германии обнаружила девять афганских беженцев в грузовике в районе Берлина. Немецкая полиция заявила, что «их проинформировал водитель грузовика».

Petra B. Fritz Германия

По словам источника, водитель сообщил полиции, что слышал шум в кузове грузовика, передаёт агентство «Шафакна».

В заявлении полиции говорится, что они открыли грузовик вместе с водителем и вытащили из машины всех девятерых афганцев.

Сообщается, что задержанным от 12 до 16 лет.