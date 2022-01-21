* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Абдул Каххар Балхи отреагировал на недавние высказывания президента США Джо Байдена.

Афганистан

Как сообщает «Шафакна», Балхи написал на своей странице в Twitter, что министерство иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергает заявление Байдена о том, что в Афганистане отсутствует единство.

«Нет сомнений в том, что афганцы никогда не объединялись перед лицом иностранной агрессии, но значительная часть нации объединилась и боролась с агрессорами», — заявил представитель МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы видим, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечили безопасность, создали центральное правительство и укрепили единство среди людей, несмотря на ограниченные ресурсы», — добавил Балхи.

По его словам, лицемерие свойственно «оккупантам», чтобы оправдать себя.

Выступая 20 января на пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания в Белом доме, президент США заявил, что Афганистан «не склонен к единству».