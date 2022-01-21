Тбилиси, , 16:03 — REGNUM В Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) 21 января провела акцию сразу протеста в Тбилиси, Батуми и Кутаиси в связи с ростом тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

Протест OpenClipart-Vectors

По данным журналистов, в Тбилиси лидеры ЕНД провели митинг возле здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, которая разрешила энергетическим компаниям поднять тарифы на электроэнергию. Протестующие потребовали, чтобы рост цен не коснулся никого в стране.

«Мы требуем не понижения тарифа, а возвращения к прежнему — к 14 тетри, который, между прочим, они сами установили», — выступил на митинге депутат парламента от ЕНД Леван Хабеишвили.

Сообщается, что в Батуми протестующие вышли зданию правительства Аджарии с плакатами «2012 год — 1 кВт⋅ч электричества 11 тетри, 2022 год — 1 кВт⋅ч 26,5 тетри», «Живите с такой правдой» и другими. Они отметили, что те, кто не сможет платить по новым ценам рискует остаться в холод без электричества.

В Кутаиси активисты собрались возле мэрии. Там представители ЕНД заявили, что власти не заботятся о нуждах граждан. Председатель парламентской фракции «националов» Гига Шушания потребовал от руководства города обнародовать план в связи с ростом тарифов.

Стоит отметить, что в Грузии с 1 января 2022 года тарифы на электричество выросли на 15 — 24%. В стране запущена программа субсидий, которая должна компенсировать разницу. Но на это могут претендовать только социально незащищённые семьи, если они за месяц потратят не более 200 кВт⋅ч.