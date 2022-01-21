Париж, 21 января 2022, 16:03 — REGNUM Во Франции положительный результат теста на коронавирус получили 463 197 учеников (3,79%), передает BFM TV.
За неделю коронавирусом во Франции заразились почти 500 тысяч учеников.
Что касается педагогического персонала, то 30 774 человека заразились коронавирусом, что составляет 2,56% от общего числа сотрудников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин во вторник, 25 января, чтобы встретиться с канцлером Германии.
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