Париж, 21 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Во Франции положительный результат теста на коронавирус получили 463 197 учеников (3,79%), передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

За неделю коронавирусом во Франции заразились почти 500 тысяч учеников.

Что касается педагогического персонала, то 30 774 человека заразились коронавирусом, что составляет 2,56% от общего числа сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин во вторник, 25 января, чтобы встретиться с канцлером Германии.