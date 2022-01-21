21 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:39 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением лиц с ограниченными возможностями, которые провели митинг в метро.

Инвалид Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, утром 21 января представители Общества национальной солидарности за ликвидацию дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями провели на станции Миасагориёк на 4-й линии сеульского метро акцию протеста, которая привела к задержке движения поездов.

Участники акции требовали установки лифтов на всех станциях метро и низких порогов в автобусах, чтобы люди на инвалидных колясках могли без проблем подняться в салон.

Известно, что в ходе митинга произошло несколько стычек между протестующими и людьми, опаздывающими на работу.

Отметим, что акция протеста была приурочена к 21-й годовщине аварии в лифте на станции Ёидо, произошедшей 22 января 2001 года, в которой пострадали люди с ограниченными возможностями.

«Я не против митингов, однако их лучше проводить так, чтобы не мешать другим», — пишет funk***.

«Я как человек, у которого ребенок инвалид, считаю, что подобные митинги лишь настраивают население против людей с ограниченными возможностями. Если взрослые инвалиды продолжат так себя вести, то следующим поколениям придется ещё хуже», — отмечает kkam***.

Станция Миасагориёк сеульского метро (сс) LERK

«Почему должны страдать невинные люди? Шли бы лучше устраивать митинг у здания правительства», — вопрошает cool***.

«Кажется, они преследовали лишь свои цели, не задумываясь о неудобстве других», — сообщает carp***.

«Я на протяжении двадцати лет выступаю за то, чтобы в автобусах были низкие пороги. Для обычных людей это норма, однако для нас — инвалидов — пытка», — пишет daun***.

«Южная Корея — это не то место, где могут нормально жить люди с ограниченными возможностями», — отмечает ceda***.

«Они кричат о том, что жить тяжело. А кому сейчас легко?» — интересуется miss***.

«Почему их никто не наказал?» — вопрошает wldn***.

«Как эта демонстрация поможет людям с ограниченными возможностями? После того, что я увидел сегодня, я не хочу поддерживать депутата, что хотел продвинуть проект по защите прав инвалидов», — пишет rgt8***.

Спуск на станцию Миасагориёк сеульского метро (сс) 안우석

«Почему подобные мероприятия постоянно проходят на четвертой ветке?» — вопрошает asj4***.

«Зачем нужно было устраивать митинг в час пик? Они ведь знали, что это вызовет лишь возмущение», — отмечает jjmk***.

«Это протест? Да это терроризм чистой воды!» — возмущается leds***.