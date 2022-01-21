Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Американская певица Кристина Агилера выпустила альбом La Fuerza. О выходе пластинки она сообщила в личном Instagram-аккаунте 21 января.

Кристина Агилера. Сан-Ремо, 2006 Raffaele Fiorillo

https://www.instagram.com/p/CY-shvfMhYQ/

Все песни альбома La Fuerza певица исполнила на испанском языке. «Латиноамериканская музыка всегда была связана со мной и моим детством. И если эта связь существует, она с вами навсегда. La Fuerza — это проект для меня, моих корней и моих детей, чтобы они могли глубже ощутить себя», — поделилась Агилера.

Ранее Кристина Агилера выпустила клип на песню Pa Mis Muchachas. Трек также вошёл в альбом La Fuerza.

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