* запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, , 16:00 — REGNUM После прихода к власти в Афганистане правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и распространения бедности в стране количество работающих детей, особенно в провинции Парван, значительно увеличилось. Департамент труда и социальных вопросов провинции Парван заявляет, что не может позволить себе содержать этих детей. По данным агентства, в городе Чарикар, административном центре провинции, усердно трудятся более 1700 детей.

Дети Афганистана (сс) Lauras Eye

Кудратулла Закир, глава отдела труда и социальных вопросов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Парван, сказал «8 Собх», что из 1700 работающих детей более 100 являются бездомными, и лишь небольшое количество этих детей в настоящее время получает финансовую поддержку правительства.

По словам Закира, из-за нехватки финансовых ресурсов департамент передал некоторых детей из государственных приютов под «опеку» ряда семей.

«Только в городе Чарикар, по нашим данным, работает более 1700 детей, — добавил он. — В настоящее время мы не можем провести оценку числа работающих детей за пределами административного центра Парвана, но, вероятно, это составит тысячи работающих детей».

Кудратулла Закир отметил, что 100 бездомных детей находятся под присмотром в государственной приюте Парвана, но часть детей недавно передали под опеку 50 семей из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны благотворительных организаций.

Глава департамента говорит, что причиной увеличения числа работающих детей в провинции являются последние события в стране, безработица и наводнения в прошлом году.

У ряда работающих детей в Чарикаре есть своя горькая история жизни. Девятилетний Ашрафулле уже четыре месяца чистит обувь. Он рассказал газете «8 Собх», что его отец-строитель уже более четырех месяцев сидит без работы, и он пошел работать, чтобы найти кусок хлеба на пропитание. Он добавил, что в их семье восемь человек, и он старший ребенок.

«Несколько месяцев условия жизни нашей семьи были хорошими. Мой отец, резчик по дереву, работал и обеспечивал нас. Но теперь ни у кого нет денег, чтобы нанимать моего отца», — сетует Ашрафулла.

Джамшид — еще один работающий ребенок в провинции Парван. Ему около 15 лет, и он уже три недели продает горох с тележки. Джамшид беспокоится о своем будущем. Он говорит, что если бедственное положение его семьи не изменится, то он, возможно, не сможет пойти в школу в следующем году.

«Мой старший брат тоже торгует горохом с тележки, а мой отец безработный. Поскольку мой брат не может нас прокормить, я уже три недели торгую горохом с отдельной тележки. В день я зарабатываю 100 афгани, иногда чуть больше. Положение нашей семьи очень тяжелое. Если оно не улучшится к следующему году (солнечный год хиджры начинается 21 марта), когда начнутся занятия в школе, мне придется работать, чтобы сводить концы с концами», — говорит Джамшид.

Тем временем сотрудники департамента труда и социальных вопросов Парвана призывают правительство, благотворительные организации и благотворителей взять на себя заботу о работающих детях. По данным организаций по защите прав детей, растущая безработица и бедность в семьях вынуждают работать все больше детей. Все дети, работающие на улицах, подвергаются моральному и физическому прессингу, и это вызывает серьезную озабоченность у организаций по поддержке детей.