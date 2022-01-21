Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сценарий военных действий в Донбассе США считают первоочередным. Война нужна именно им. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 января высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По словам эксперта, усиление ВС Украины вдоль линии разграничения в Донбассе продолжится.

«Сейчас мы увидим большее усиление диверсионных групп в Донбассе — регионе, который украинские спецслужбы знают более чем хорошо. Безусловно, на этом фоне могут быть столкновения. Результат его был озвучен Энтони Блинкеном, который четко сказал о двух вариантах развития событий — малая и большая война», — напомнил Бредихин.

По словам собеседника ИА REGNUM, исходя из той истерии, в которую впадает американская сторона, США хотят, чтобы Россия предприняла ответные действия.

«Это повлечёт более жёсткие экономические санкции со стороны США, которые стремятся уничтожить экономику РФ. Поэтому сценарий военных действий США считают первоочередным. Война нужна именно им. Они прекрасно будут себя чувствовать, лишь имея подконтрольную и воюющую Украину, где можно списать все поражения Зеленского. Происходит так называемая битва двух панов — Зеленского и Порошенко, которая направлена на то, чтобы вывести третье лицо на первую роль. Тогда новый президент возглавит Украину в тех границах, которые будут по итогам противостояния», — отметил эксперт.

Большой переговорный процесс ещё не завершён, подчеркнул Антон Бредихин. При этом Россия намерена решить ситуацию мирным путём в рамках Минских соглашений, которые фактически обнулены со стороны Киева.