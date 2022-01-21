Москва, 21 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В 2022 году в РФ трудно не ожидать роста цен на хлеб и мучные изделия, которые за 2021 год подорожали в пределах 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

andreas160578 Хлеб

«С учетом инфляционных ожиданий и реальной картины роста цен трудно не ожидать подорожания хлеба и мучных изделий, которые за 2021 год выросли в цене в пределах 10% и потенциал этого роста еще не исчерпан, — сказал Цыганов. — Тем не менее, хлеб — это местный и реже региональный продукт, который чаще всего потребляется недалеко от места производства. Зависимость от мировых цен на муку и масло, конечно, есть. Но цена готового хлеба от мировых цен именно на хлеб зависит меньше, здесь нужно учесть локальные затраты на труд, иные операционные издержки, а также внимание властей, которые следят за ценами на социально значимые продукты. Исторический опыт России говорит о чувствительности населения к доступности этого продукта и ценам на хлеб».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов назвал две причины, по которым в России растет потребление хлебобулочных изделий.