Женева, Швейцария, 21 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Опыт общения России с странами Запада изобилует примерами о невыполнении ими обещаний по проблематике европейской безопасности. Об этом 21 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Опыт нашего общения с западными коллегами по проблематике европейской безопасности изобилует примерами, когда что-то обещалось, а потом не выполнялось», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия попросит американскую сторону придать гласности ответ США по гарантиям безопасности.

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