* талиб — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:53 — REGNUM Исполняющий обязанности главы МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани заявил, что афганскому народу будет нанесен большой вред, если его имя не будет удалено из списка террористов США. Об этом он сообщил 20 января в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, Федеральное бюро расследований США (ФБР) объявило награду в 10 миллионов долларов за арест Сираджуддина Хаккани.

Первоначально награда составляла 5 миллионов долларов, но была удвоена после того, как Хаккани был назначен министром внутренних дел, сообщает информационное агентство «Шафакна».