Лунинец, Белоруссия, 21 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Подписав указ о назначении на 27 февраля референдума по изменению действующей конституции, Александр Лукашенко назвал условие, при котором голосование за предложенный им документ может не состояться. Об этом он сообщил пулу пропагандистов 21 января в Лунинце.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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