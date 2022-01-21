Москва, , 15:50 — REGNUM В 2022 году государственная корпорация «Роскосмос» намерена осуществить не менее двух запусков легких ракет-носителей «Ангара». Об этом 21 января рассказал журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе посещения строительства Национального космического центра (НКЦ) в Москве.

Запуск ракеты «Ангара» Mil.ru

«Как вы знаете, испытательные пуски «Ангары» идут уже полным ходом. В декабре проведен очередной пуск. В этом году мы запустим не менее двух легких ракет «Ангара», — сказал он.

Также Рогозин отметил, что в Роскосмосе надеются на то, что общение студентов технических вузов, чьи кафедры будут в НКЦ, с инженерами и конструкторами действующих конструкторских бюро, а также их работа на опытном производстве будут способствовать синергетическому эффекту в вопросе воспитания нового поколения работников ракетно-космической отрасли страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение отложить на более поздний срок первый запуск новой ракеты-носителя H3, ранее намеченный на конец марта нынешнего года, приняло японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).