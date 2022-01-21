Лиски, Воронежская область, 21 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели троих детей в результате обрушения гаража в Лискинском районе Воронежской области направлено в суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 21 января старший помощник прокурора области Михаил Усов. Обвиняемым в причинении смерти по неосторожности проходит 39-летний хозяин земельного участка, на котором произошла трагедия.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По версии следствия, в 2009 году обвиняемый приобрел земельный участок в селе Копанище Лискинского района, на котором находились недостроенный садовый дом и гараж.

«При этом он не принял никаких мер по техническому обслуживанию объекта и, несмотря на аварийно-опасное состояние, не обеспечил его безопасность, в том числе не принял мер к ограничению доступа на него третьих лиц».

Вечером 3 июня 2021 года в здание гаража проникли трое детей. В момент их нахождения там произошло обрушение железобетонных плит перекрытий и несущих стен гаража. Все трое детей погибли на месте.

Дело будет рассматривать Лискинский районный суд.