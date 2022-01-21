Бухарест, 21 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Руководители профсоюзов медицинских работников Румынии объявили о намерении возобновить массовые забастовки по всей стране с требованием повышения заработной платы, увеличения субсидий и улучшения условий труда. Об этом 21 января передает бухарестский телеканал Digi24.

Dzhmao.ru Медики в защитных костюмах

По словам организаторов акции, переговоры активистов с премьер-министром Румынии Николае Чукэ о проведении коренных изменений в системе финансирования здравоохранения не увенчались успехом, и уже в ближайшее время представители румынского среднего и младшего медперсонала выйдут на улице со ставшими уже привычными лозунгами.

«Мы больше не хотим мириться с дискриминацией и работать за гроши, — заявил глава Федерации санитаров Румынии Леонард Бэрэску. — Если будет дестабилизирована работа клиник, больниц и фельдшерских центров, правительство получит хороший урок». В то же время Л. Бэрэску подчеркнул, что медсестры и санитары в ургентных отделениях будут работать в обычном режиме.

Напомним, 21 января группа профсоюзных лидеров Румынии провела переговоры с Н. Чукэ о возможности преодоления кризиса в отрасли медицины. При этом премьер-министр страны отметил, что государственный бюджет стране не располагает дополнительными средствами на выполнение требований медиков. Ранее массовые манифестации медсестер и санитаров прошли в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах и других крупных городах Румынии.