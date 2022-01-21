Бишкек, , 15:50 — REGNUM В Киргизии миграционная амнистия для граждан иностранных государств и лиц без гражданства перестанет действовать с 1 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Миграция

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что решение об отмене «зеленого коридора» принято в связи с восстановления авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения с другими странами, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса.

МИД настоятельно рекомендует иностранцам до окончания действия миграционной амнистии выехать из республики или оформить документы для легального пребывания на территории Киргизии.