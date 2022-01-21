Минск, 21 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Сформированные по распоряжению Александра Лукашенко агитбригады пытаются убедить общественность в безальтернативности принятия новой конституции, в которой властные полномочия перераспределяются в пользу формируемого из сторонников Лукашенко «Всебелорусского народного собрания». С очередным выступлением на тему «важности» так называемого «ВНС» в центральный аппарат СК прибыл ректор Академии управления при президенте Вячеслав Данилович.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

«Конституция — это Основной Закон любого государства. Сегодня у нас есть возможность поучаствовать в определении будущих стратегических направлений развития нашей страны», — заявил Данилович.

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Следком проинформировал также: «В ходе встречи кандидат исторических наук рассказал обо всех изменениях в новом проекте Конституции Республики Беларусь. В своем выступлении он отметил важность Всебелорусского народного собрания, акцентируя внимание слушателей на принципе народовластия».

Напомним, до назначения ректором Вячеслав Данилович возглавлял Институт истории НАН Белоруссии — узловой центр системного национализма и ревизионизма. Именно этот институт разрабатывал и продвигал концепцию «не наших войн» — Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Сотрудники института заявили о «тысячелетней» истории белорусской государственности, которую изыскали в периоде до появления человека на территории современной Белоруссии. Возглавляемый на то время Даниловичем институт выступил категорически против восстановления памятника императору Александру II, освободившему предков современных белорусов от крепостной зависимости.

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