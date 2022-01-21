Брест, Белоруссия, , 15:59 — REGNUM Передача власти в Белоруссии может произойти только через выборы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 21 января во время поездки в Брестскую область.

Александр Лукашенко Serge Serebro

Глава государства подчеркнул, что не намерен силой держаться за власть, и даже поклялся в этом. Он заверил, что «никто ни над кем довлеть не будет», и если «народ хочет другого президента, будет другой президент».

«Я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного — выборы», — приводит слова Лукашенко БелТА.

При этом белорусский лидер заявил, что никто не упрекнёт его в невыполнении обязанностей. Он напомнил, что референдум по новой конституции намечен на конец февраля. Если граждане поддержат изменения, в стране будет тихо и спокойно, будет «и транзит, и всё остальное».

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