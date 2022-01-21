Москва, , 15:48 — REGNUM Запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортных и экономических связей в регионе являются на сегодняшний день приоритетными задачами. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова и опубликованные на сайте внешнеполитического ведомства.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве уверены, что достижение прогресса на этих направлениях «позволит существенно продвинуться в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном».

В МИД указали на то, что российская сторона последовательно прилагает усилия по урегулированию ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, где, к сожалению, время от времени происходят инциденты с применением оружия, есть человеческие жертвы.

«Необходимо как можно скорее сформировать и запустить работу двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей её демаркацией», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что готовы оказывать Баку и Еревану консультативное содействие в этом процессе. Также отмечается, что Россия активно участвует в решении проблемы пленных. Напомним, со 2 декабря 2020 года при посредничестве российских миротворцев возвращено в общей сложности 146 удерживаемых лиц: 127 армянской стороне и 19 — азербайджанской.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что в Министерстве иностранных дел России ожидают, что комиссия по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы будет создана уже в ближайшее время.