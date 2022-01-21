Москва, , 15:47 — REGNUM В состав сборной России по горнолыжному спорту на Олимпийские игры в Пекине вошли семь спортсменов. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта.

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В состав команды вошли Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Полина Мельникова, Анастасия Горностаева и Екатерина Ткаченко.

Отмечается, что горнолыжники отправятся в Пекин сразу из Европы, где принимают участие в соревнованиях Кубков мира и Европы.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.