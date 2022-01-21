Цхинвал, 21 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Сразу пять школ закрыли на карантин в Южной Осетии из-за роста темпов распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса. Об этом 21 января сообщила агентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.

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«С сегодняшнего дня на карантин закрываются цхинвальская школа-интернат, школа №11 в столице, а также средняя школа и школа-интернат в Дзау, средняя школа в поселке Знаур и Хетагуровская средняя школа», — сказала Кочиева.

Накануне в республике также из-за превышения допустимого порога заболеваемости закрыли на карантин гимназию «Альбион», Лицей искусств, среднюю школу №6 в Цхинвале. Кроме того, несколько классов закрыли в Кадетской школе, Лицее искусств и ещё пяти школах.

Стоит отметить, что в Южной Осетии с начала недели резко выросли темпы распространения коронавируса. В «красной зоне» Республиканского медицинского центра, по данным на 21 января, находятся 32 человека.