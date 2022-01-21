Москва, 21 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Мотивы, которыми руководствуется ЦБ РФ, вполне понятны. Криптовалюты, как и любые другие финансовые пирамиды подрывают устойчивость финансовой системы, периодически разоряя мелких вкладчиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Криптовалюта

«Кроме того, демонстрируемые ими в отдельные периоды взлеты доходности отвлекают потенциальных инвесторов от вложений в нормальные инвестиционные инструменты.

Это ещё без учета того, что контролировать операции с ними довольно сложно, что создает возможности для уклонения от налогов и финансирования незаконной деятельности и вывода капиталов из страны.

Майнинг тоже бьет по экономике — электроэнергия, которая могла бы быть направлена на производство или продана на внешних рынках, расходуется на совершение бессмысленных расчетов.

С учетом того, что в России стоимость электроэнергии существенно ниже среднемировой, это делает нашу страну привлекательной для майнеров, но может вынудить повышать тарифы, что негативно скажется на промышленности и финансовом положении граждан.

Проблема в том, что легальная деятельность в сфере криптовалют в нашей стране, которую проще всего будет запретить — это крошечная верхушка айсберга.

Ей занимаются компании, находящиеся под контролем регулятора и в легальном правовом поле. И они понесут от этого запрета убытки.

А вот нелегальные операции проконтролировать и пресечь будет довольно сложно. Даже тот же самый майнинг, который часто осуществляется за счет хищений энергии у различных компаний и рядовых потребителей.

Те, кто этим занимается, привыкли и умеют прятаться, так что для пресечения этой деятельности нужны серьезные усилия правоохранительных органов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в стране. Так, предлагается запретить майнинг, выпуск и обмен цифровых денег.

Читайте также: ЦБ запустил «пробный шар в криптовалюты: главное — не зарегулировать