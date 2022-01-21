Минск, 21 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. «На базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь начальник управления генерал-майор юстиции Сергей Паско поделился с сотрудниками столичного управления судебных экспертиз, преподавателями и слушателями института опытом столичного следствия по расследованию преступлений экстремистской направленности, поблагодарив сотрудников Государственного комитета за высокий профессионализм, их весомый вклад в пресечение попытки захвата государственной власти в Республике Беларусь», — сообщает пресс-служба следственного комитета Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Выступая в ГКСЭ и других госструктурах начальник УСК «описал в деталях начатый задолго до августа 2020 года преступный планомерный процесс по захвату государственной власти в Республике Беларусь, и как этот процесс сопровождался постоянным привлечением различного рода информационно-психологических технологий».

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Совместно с членом назначенной Александром Лукашенко «конституционной комиссии» Александром Шпаковским начальник УСК посетил 6-ю горбольницу и «Минский тракторный завод», «рассказав работникам о вкладе управления Следственного комитета по г. Минску в обеспечение национальной безопасности нашего государства, установленных в ходе расследования уголовных дел экстремистской и террористической направленности обстоятельствах проводимой против нашей страны деятельности, направленной на формирование заговора с целью последующего захвата государственной власти, сопровождаемой массовыми беспорядками, причинением ущерба национальным интересам Республики Беларусь».

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«В продолжение выступлений Сергея Мирославовича Александр Шпаковский рассказал о причинах и необходимости проводимой в стране конституционной реформы, развеяв ряд инсинуаций, направленных на дискредитацию самой идеи ее проведения, а также разъяснил суть проводимой против нашей страны политики отдельных государств, ее способы и средства, указав, каким образом закрепление тех или иных положений в Основном законе поможет выстоять молодой белорусской государственности», — сказано в публикации на сайте СК.

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Напомним, Сергей Паско и Александр Шпаковский активно участвовали в репрессиях, в том числе в политически мотивированном преследовании критиков русофобии, журналистов и публицистов. В частности, СУ УСК по г. Минску сформировало следственную группу по уголовному «делу регнумовцев», заказав в ГКСЭ Белоруссии сфабрикованную экспертизу у профнепригодных сотрудниц.

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