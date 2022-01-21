Красногорск, , 15:43 — REGNUM Обязательные требования к комплексам по переработке строительных отходов по их воздействию на окружающую среду разработали в Подмосковье. Об этом 21 января сообщается на сайте правительства Московской области.

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Нормативы были разработаны региональным министерством экологии. Согласно подготовленным требованиям, предприятия должны оказывать как можно меньшее влияние на состояние среды, быть полностью экологичными и безопасными. Новые правила касаются всего производственного цикла, начиная с контрольно-измерительного пункта приема отходов.

«Он (контрольно-измерительный пункт приема отходов — прим. ИА REGNUM) оборудуется средствами дозиметрического контроля, средствами фото‑ и видеофиксации номерных знаков автомобилей, а также компьютером с возможностью передачи результатов контроля в центр обработки данных правительства Московской области», — сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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