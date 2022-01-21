Москва, , 15:43 — REGNUM Глобальный дефицит меди маловероятен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал прогнозы бизнесмена Алишера Усманова, который предупредил о том, что спрос на медь в мире будет расти, и чтобы избежать дефицита этого металла, надо инвестировать в технологии по увеличению его добычи.

Медная стружка Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Электрификация, безусловно, потребует больше меди. Но с мнением о том, что этот металл станет «новым золотом», трудно согласиться. Еще 1970-е годы показали, что с ростом спроса на медь растет и предложение. Кроме того, медь можно с определенными ограничениями заменить более дешевым и очень распространенным алюминием, поэтому маловероятен и ее глобальный дефицит», — сказал Хестанов.

Напомним, что ранее Усманов выступил с публикацией, в которой указал на важную роль, которую медь будет играть в глобальной энергетике, и обратил внимание на то, что этот металл часто называют «новым золотом».