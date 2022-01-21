Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Американская исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) и ямайская певица Shenseea (Чинси Лин Ли) выпустили видеоклип на совместную композицию Lick. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале Shenseea 21 января.

Музыка (сс) StockSnap

Видео наполнено яркими танцами девушек в вызывающих нарядах, а также необычными локациями. Это сотрудничество стало первым между исполнительницами.

Напомним, что Shenseea прославилась благодаря своему участию на пластинке Donda рэпера Канье Уэста (Йе). Певица отметилась вокальной частью на треке Ok Ok pt 2.

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