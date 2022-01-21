Ереван, , 15:46 — REGNUM Ситуации на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе были посвящены переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и делегации Европейского союза, прошедшие 21 января. Об этом информирует пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян Primeminister.am

Делегацию ЕС возглавляли советник администрации президента Франции Изабель Дюмон и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Они обсудили с Пашиняном в том числе итоги встреч при посредничестве президента России в Сочи, а также председателя Евросовета и президента Франции в Брюсселе.

«На встрече обсуждалась ситуация в регионе после 44-дневной войны, предпринимаемые шаги по разрядке обстановки на армяно-азербайджанской границе и обеспечению стабильности», — говорится в сообщении.

Участники встречи подчеркнули, что мирный процесс должен быть полностью реализован под эгидой минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта и активизации деятельности сопредседателей.

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