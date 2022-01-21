Редвуд-Сити, США, 21 января 2022, 15:40 — REGNUM Electronic Arts может выпустить новую игру франшизы Need for Speed в конце 2022 года. Об этом 21 января пишет портал VGC.
По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, релиз может состояться уже в сентябре или октябре года. Впрочем, Electronic Arts пока никак не прокомментировала эту информацию.
Напомним, что Need for Speed — это популярная франшиза гоночных видеоигр. Последним проектом в серии стал ремастер Need for Speed Hot Pursuit (2020 год).
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