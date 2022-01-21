Редвуд-Сити, США, 21 января 2022, 15:40 — REGNUM Electronic Arts может выпустить новую игру франшизы Need for Speed в конце 2022 года. Об этом 21 января пишет портал VGC.

Компьютерная игра Need For Speed Heat
Компьютерная игра Need For Speed Heat

По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, релиз может состояться уже в сентябре или октябре года. Впрочем, Electronic Arts пока никак не прокомментировала эту информацию.

Напомним, что Need for Speed — это популярная франшиза гоночных видеоигр. Последним проектом в серии стал ремастер Need for Speed Hot Pursuit (2020 год).

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