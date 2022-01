Редвуд-Сити, США, , 15:40 — REGNUM Electronic Arts может выпустить новую игру франшизы Need for Speed в конце 2022 года. Об этом 21 января пишет портал VGC.

Компьютерная игра Need For Speed Heat

По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, релиз может состояться уже в сентябре или октябре года. Впрочем, Electronic Arts пока никак не прокомментировала эту информацию.

Напомним, что Need for Speed — это популярная франшиза гоночных видеоигр. Последним проектом в серии стал ремастер Need for Speed Hot Pursuit (2020 год).

Читайте ранее в этом сюжете: Релиз улучшенных версий Life is Strange на Nintendo Switch задерживается