Москва, , 15:39 — REGNUM Показатели внешнего долга России являются одними из лучших в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Долги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Так, он не превышает 30% от прогнозного значения ВВП страны, в то время как для большинства развитых стран характерна ситуация, когда внешний долг близок к объему ВВП или превышает его. Также внешний долг страны существенно меньше резервов ЦБ, которые в настоящий момент превышают $600 млрд.

При этом собственно государственный внешний долг, то есть обязательства Минaина РФ, составляет порядка $56 млрд. Чтобы было понятно, в настоящий момент профицит государственного бюджета РФ по итогам 2021 года ожидается порядка 5 трлн рублей, что даже по текущему завышенному курсу составляет более $60 млрд. Его одного было бы достаточно, чтобы погасить все государственные обязательства.

Это обеспечивает высокую устойчивость финансового положения страны. Впрочем, такая ситуация не мешает ведущим мировым рейтинговым агентствам держать рейтинг России существенно ниже, чем у стран Европы и США, а ставкам страховки российских облигаций от дефолта взлетать до небес при каждом падении нефтяных цен или ухудшении отношений с Западом. Очевидно, что и в финансовой сфере в отношении нашей страны действуют двойные стандарты.

Собственно, именно такая недооценка российской надежности во многом объясняет низкое значение российского внешнего долга. Российским компаниям не очень-то выгодно привлекать средства на мировом рынке на тех условиях, которые им готовы предоставлять западные финансовые институты.

Да и западные частные инвесторы на фоне постоянных угроз то запретить вложения в российский долг, то отключить Россию от SWIFT не рискуют вкладываться в Россию, даже при том, что ставки по российским облигациям весьма высоки, а рубль сильно недооценен и только за счет выравнивания ситуации может принести инвесторам дополнительный доход.

Это, естественно, сдерживает экономическое развитие нашей страны — нам приходится конкурировать с теми, кому заемные средства куда более доступны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поданным пресс-службы ЦБ РФ, объём внешнего долга России за 2021 год увеличился на $11 млрд и по состоянию на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд.

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