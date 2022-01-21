Джакарта, 21 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что число случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии продолжает расти, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус

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В Индонезии выявили 1078 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Большинство случаев заражения штаммом «Омикрон» выявили у индонезийских граждан, прибывших из Саудовской Аравии, Турции, США, Малайзии и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2604 случая заражения коронавирусом.