Кострома, 21 января 2022, 16:09 — REGNUM Управление МВД по Костромской области прокомментировало заявление адвоката Андрея Алёшкина, рассказавшего об угрозах от правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление МВД по Костромской области
Управление МВД по Костромской области

Напомним, ранее в регионе возбудили уголовное дело о халатности полицейских, наблюдавших за похитителями и убийцами 5-летней Вероники Николаевой. Лица, расправившиеся с ребёнком, были судимы и находились под административным надзором.

После того как информация попала в публичное поле, адвокат семьи девочки рассказал о том, что на его личный телефон поступило сообщение с угрозами. В нём было сказано, что юрист сам виновен в халатности, и за «обман» сядет в тюрьму следом за преступниками. По мнению Алешкина, авторами сообщения могли быть полицейские.

Правоохранители установили, что автором послания стал житель одного из российских регионов. Он не имел никакого отношения к полиции и написал сообщение, будучи в нетрезвом состоянии. СМС-сообщения на телефон адвоката не поступало, позиция мужчины прозвучала в социальных сетях.

Справка: пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Девочку украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Сейчас они заключены под стражу сроком до 6 марта 2022 года.

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