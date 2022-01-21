Кострома, 21 января 2022, 16:09 — REGNUM Управление МВД по Костромской области прокомментировало заявление адвоката Андрея Алёшкина, рассказавшего об угрозах от правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее в регионе возбудили уголовное дело о халатности полицейских, наблюдавших за похитителями и убийцами 5-летней Вероники Николаевой. Лица, расправившиеся с ребёнком, были судимы и находились под административным надзором.
После того как информация попала в публичное поле, адвокат семьи девочки рассказал о том, что на его личный телефон поступило сообщение с угрозами. В нём было сказано, что юрист сам виновен в халатности, и за «обман» сядет в тюрьму следом за преступниками. По мнению Алешкина, авторами сообщения могли быть полицейские.
Правоохранители установили, что автором послания стал житель одного из российских регионов. Он не имел никакого отношения к полиции и написал сообщение, будучи в нетрезвом состоянии. СМС-сообщения на телефон адвоката не поступало, позиция мужчины прозвучала в социальных сетях.
Справка: пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Девочку украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Сейчас они заключены под стражу сроком до 6 марта 2022 года.
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