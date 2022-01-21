Кострома, 21 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Управление МВД по Костромской области прокомментировало заявление адвоката Андрея Алёшкина, рассказавшего об угрозах от правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление МВД по Костромской области

Напомним, ранее в регионе возбудили уголовное дело о халатности полицейских, наблюдавших за похитителями и убийцами 5-летней Вероники Николаевой. Лица, расправившиеся с ребёнком, были судимы и находились под административным надзором.

После того как информация попала в публичное поле, адвокат семьи девочки рассказал о том, что на его личный телефон поступило сообщение с угрозами. В нём было сказано, что юрист сам виновен в халатности, и за «обман» сядет в тюрьму следом за преступниками. По мнению Алешкина, авторами сообщения могли быть полицейские.

Правоохранители установили, что автором послания стал житель одного из российских регионов. Он не имел никакого отношения к полиции и написал сообщение, будучи в нетрезвом состоянии. СМС-сообщения на телефон адвоката не поступало, позиция мужчины прозвучала в социальных сетях.