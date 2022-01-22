Скопье, 22 января 2022, 15:21 — REGNUM В Северной Македонии 21 января сообщили, что накануне совместного заседания правительств Северной Македонии и Болгарии, которое состоится 25 января, правительство страны приняло решение о назначении членов и руководителей объединенных межправительственных групп по углублению сотрудничества между Северной Македонией и Болгарией.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заместитель премьер-министра Северной Македонии по евроинтеграции Боян Маричич заявил, что новый подход Скопье и Софии к диалогу обещает положительные результаты и придает новую ценность попыткам Северной Македонии евроинтегрироваться.
Сформированы межправительственные рабочие группы по экономике, торговле и инновациям, по инфраструктуре, транспорту и связям, по евроинтеграции и зеленой политике, по культуре, науке и образованию. Группы возглавляют заместители министров из соответствующих министерств.
Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски в интервью для Kanal 5 заявил:
Напомним, Болгария уже полтора года блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.
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