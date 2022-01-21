Симферополь, 21 января 2022, 15:37 — REGNUM Материалы по анонимным сообщениям о минировании учебных заведений Крыма, поступившим 21 января, Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю намерено забрать в своё производство. О передаче материалов из органов МВД следствие намерено ходатайствовать перед прокуратурой, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.
После получения материалов следователи намерены принять решение о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января образовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, других населенных пунктов получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Людей эвакуировали, занятия было решено отменить.
По данным СК, на данный момент по обследованным учреждениям угрожающая информация не подтверждается.
Добавим, что ситуацию с массированной атакой информационных террористов прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов — он высказал уверенность, что сообщения поступают из-за границы.
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