Симферополь, 21 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Материалы по анонимным сообщениям о минировании учебных заведений Крыма, поступившим 21 января, Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю намерено забрать в своё производство. О передаче материалов из органов МВД следствие намерено ходатайствовать перед прокуратурой, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Учитывая широкий общественный резонанс, а также значительное число образовательных учреждений, которые подверглись атаке информационных террористов, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил управлению по расследованию особо важных дел выйти с ходатайством перед прокурором о передаче из МВД России по Республике Крым материалов проверки с целью проведения всесторонних мероприятий во взаимодействии с коллегами по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправные деяния», — уточнили в СК.

После получения материалов следователи намерены принять решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января образовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, других населенных пунктов получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Людей эвакуировали, занятия было решено отменить.

По данным СК, на данный момент по обследованным учреждениям угрожающая информация не подтверждается.

Добавим, что ситуацию с массированной атакой информационных террористов прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов — он высказал уверенность, что сообщения поступают из-за границы.