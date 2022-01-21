Нью-Дели, , 15:35 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи на границе Мьянмы и Индии. Об этом 21 января сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение

По информации центра, эпицентр находился на расстоянии 140 км в юго-восточном направлении от города Аиджал в Индии, в котором проживает порядка 265 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 70 км.

При этом данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи в Тихом океане возле побережья Курильских островов.