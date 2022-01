Париж, , 15:35 — REGNUM Версия игры Life is Strange Remastered Collection для консоли Nintendo Switch не выйдет 1 февраля 2022 года. Об этом 21 января пишет портал VGC.

Life is Strange: Remastered Collection Скриншот с YouTube

Разработчики решили отложить релиз на неопределённый срок, однако они утверждают, что игра выйдет в 2022 году. Премьера на других платформах состоится 1 февраля, как и было запланировано.

Напомним, что Life is Strange Remastered Collection — это сборник из двух игр: улучшенной версии Life is Strange и улучшенной версии Life is Strange: Before the Storm. В них будут переделаны графика и анимации лиц персонажей.

