Москва, , 15:42 — REGNUM Жители Донецкой народной республики (ДНР) будут до конца сражаться за свою родину, если Украина решит пойти в атаку и начать полномасштабную войну. Об этом 21 января заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, жители ДНР готовы отдать свои жизни, отстаивая свою свободу в войне с украинскими захватчиками.

«Было бы глупо сказать, что мы готовы на 100%. Предсказать невозможно. Но я знаю, точно, как бы не складывалась ситуация на линии фронта, ребята не прогнутся и сделают все, чтобы за нашими спинами, где живут наши родные и близкие, чтобы они не пострадали. Потому что, если зайдут сюда националисты — здесь кровь будет течь просто», — сказал Басурин.

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