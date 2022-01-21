Москва, , 15:33 — REGNUM Если судить по динамике российского фондового рынка, для которого в последнее время вновь на первый план вышли геополитические риски, инвесторы не ждали Блинкена и Лаврова переговоров какого-то прорыва, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года МИД России

«Российские биржевые индексы, два дня уверенно восстанавливавшиеся, снова развернулись вниз. Рубль остается вблизи недавних минимумов.

Впрочем, сегодня российская валюта даже несколько укрепляется, так что существенного обострения отношений после данной встречи рынок тоже не опасается.

Собственно, если судить по тому, что американская сторона отказывается дать письменные ответы на российские предложения, в США пока не выработана модель противодействия тому сценарию, который разыгрывает российская сторона.

Очевидно, что именно получение письменного отказа, на который можно было бы сослаться, было изначальной целью российских предложений.

Видимо, он должен стать обоснованием тех ответных мер, которые предпримет российская сторона. Впрочем, прямой отказ дать письменный ответ равносилен необоснованному отказу от предложений, что не сильно меняет ситуацию.

Видимо, пока американская сторона будет тянуть время, переговоры служат той же цели. То есть неопределенность в геополитической ситуации продлится ещё довольно долго.

Если же решение о развязывании конфликта на Украине в Вашингтоне уже принято, то ожидается ухудшение настроений инвесторов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча с Энтони Блинкеном прошла за полтора часа благодаря тому, что стороны чётко представляли, что именно нужно обсуждать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США.

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