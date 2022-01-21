Пользователи Twitter с премиум подпиской смогут установить NFT-аватар
Вашингтон, 21 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Подписчики Twitter Blue смогут установить NFT в качестве фотографии профиля. Об этом 21января пишет «Хабр».
Для того, чтобы поставить аватар в виде невзаимозаменяемого токена, необходимо подключить к соцсети свой крипто-кошелёк и выбрать NFT-изображение. Оно будет обрамлено не кругом, как у всех пользователей Twitter, а шестиугольником.
Добавим, что функция пока доступна только для пользователей с премиум подпиской Twitter Blue, владеющих устройствами с операционной системой iOS. Подписку могут оформить жители США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности.