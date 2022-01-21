Жуковский район, Калужская область, , 15:58 — REGNUM В Калужской области тракторист колхоза им. Ленина погиб в ходе сельскохозяйственных работ. Об этом 22 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Тракторист Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов.1984.СССР

Ночью в поле мужчина управлял трактором К-700 «Кировец», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, и трактор опрокинулся в овраг.

Прокурорской проверкой выявлены нарушения режима труда и отдыха работников колхоза, факты непроведения инструктажей правил техники безопасности, медицинских осмотров работников, а также отсутствия контроля над сотрудниками в момент выполнения работ со стороны руководства колхоза. По фактам выявленных нарушений прокуратурой в отношении ответственных должностных лиц инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях и в отношении юридического лица — колхоза им. Ленина Жуковского района.

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности, им назначены наказания в видештрафов на общую сумму 90 тыс. рублей. Выявленные нарушения устранены», — отметила Искрина Басулина.

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