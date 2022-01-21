Брянск, , 15:31 — REGNUM В коммерческом подкупе в крупном размере подозревают сотрудника мясной компании Брянска. Предположительно за «содействие» в работе он получил почти полмиллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Деньги Kaluga-gov.ru

По предварительной информации, 36-летний руководитель отдела ООО «Брянская мясная компания» пообещал индивидуальному предпринимателю долгосрочное сотрудничество. Следствие считает, что с апреля 2020 года по август 2021 года мужчина незаконно получил от «протеже» на банковскую карту и лично в общей сумме 444 500 рублей. Преступление выявили экономические полицейские совместно со службой безопасности ООО.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.