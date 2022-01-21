Москва, 21 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В РФ следует увеличить порог, ограничивающий работу малого бизнеса по упрощенной системе налогообложения. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 января на пресс-завтраке в Центре международной торговли заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Kremlin.ru Борис Титов

«Малый бизнес и средний бизнес волнуют вопросы по налогообложению. И мы бы просили увеличить порог по УСН. То есть возможность работать на УСН для малых предприятий. Сегодня лимит — 200 млн рублей выручки», — сказал Титов. — Количество малых предприятий из-за того, что они достигают порога, или уменьшается (они вынуждены переходить на другие системы налогообложения), или же они дробятся, или уходят в тень».

Поэтому, как полагает Титов, порог надо увеличить хотя бы до 300 млн рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с жалобами на высокие налоги выступили ярославские бизнесмены.