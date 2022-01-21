Москва, 21 января, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Запретить обращение криптовалюты у ЦБ РФ вряд ли получится, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.

Namecoin Криптовалюты

«На примере Китая мир уже увидел, что запреты не работают — майнеры просто будут менять свое месторасположение, а торговые операции с участием криптовалютыы будут принимать более изощренные схемы вывода.

Вместо того чтобы усиленно пытаться запретить криптовалюты, ЦБ мог предпринять шаги как по возможности эффективно заняться ее регулированием. В мире уже достаточно примеров, где вместо запретов действует регулирование.

Например, с 24 февраля 2018 года BMF подписало постановление о признании Bitcoin законным платежным средством. Этот документ постановил, что покупки, совершенные за криптовалюту налогом, не облагаются. Таким образом, Германия официально определила биткоин как валюту.

Bitcoin был легализован как система электронных платежей признан в Испании еще с 2014 года, а весной 2015 его стали рассматривать платежное средство, и операции с биткоином были освобождены от уплаты НДС.

В 2016 году закон обязал майнеров регистрироваться как индивидуальные предприниматели и платить налог на прибыль от добычи криптовалют», — пояснил эксперт.

Как сообщало, ЦБ РФ предложил жесткий вариант регулирования рынка криптовалют — ввести запреты на большинство операций с ними в РФ — майнинг, выпуск, обращение, обмен.

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