Минск, 21 января, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Только в случае начала войны не будет проведен референдум по новой Конституции Белоруссии, однако такое развитие событий является маловероятным. Об этом 21 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе своей поездки в Брестскую область, его слова приводит агентство БелТА.

Okras Александр Лукашенко

«Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что, по его мнению, война не начнется и потому референдум по новому основному закону Белоруссии состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почти 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы следует надёжно защитить, учитывая особенности нынешнего руководства соседней Украины.