Токио, 21 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Японская пресса опубликовала первые рецензии на приключенческую игру Pokemon Legends: Arceus. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Скриншот с YouTube Pokemon Legends: Arceus

Так, автор журнала Famitsu уверяет, что Legends: Arceus «очень сильно отличается от предыдущих игр франшизы». Он похвалил открытый мир проекта, а также возможность свободно путешествовать по нему верхом на покемонах.

Автор Game Watch, в свою очередь, отметил, что разработчикам удалось гармонично соединить классические элементы франшизы Pokemon с инновационными функциями. А рецензент издания 4Gamer подчеркнул, что каждый покемон в игре получился очень индивидуальным и непохожим на остальных.

Напомним, что релиз Pokemon Legends: Arceus состоится 28 января 2022 года. Игра станет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.